Flere hundre ukrainere kan få beskjed om å reise hjem

– Vi må være sikre på at vi har et bærekraftig nivå på ankomstene til Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Siden mars 2022 har mer enn 77.000 ukrainere søkt om kollektiv beskyttelse i Norge. Da Russland angrep Ukraina vinteren 2022, innførte regjeringen raskt en ordning med kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina. Denne ordningen gir oppholdstillatelse uten individuell vurdering av beskyttelsesbehovet.

Ukrainere som bodde i andre land da krigen brøt ut, har ikke vært omfattet av ordningen, men har fått bli i Norge fordi utreiseplikten for ukrainere har vært opphevet. Nå gjeninnføres denne plikten, og Utlendingsdirektoratet (UDI) starter individuell behandling av disse asylsøknadene.

Det dreier seg om 800–1000 personer som kan få beskjed om å forlate Norge.

– Det nye er at vi starter med individuell saksbehandling, der vi vurderer den enkeltes situasjon, inkludert hvor de kommer fra, sier Mehl.

Justisdepartementet opplyser at risikoen for å bli sendt ut i krigen mot Russland ikke gir grunnlag for opphold i Norge. UDI vurderer nå tre regioner som trygge: Lviv, Volyn og Zakarpatska, som alle ligger vest i Ukraina.

