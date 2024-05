Eide: Ukraina kan bruke våpen fra Vesten i Russland

– Vi mener også at Ukraina har en krystallklar folkerettslig anledning til å angripe Russland inne i Russland som en del av sitt forsvar for sitt territorium, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

Espen Barth Eide mener Ukraina vil ha vanskeligere for å vinne krigen med slike begrensninger.

– Det er helt vanlig i krig, og vi kan ikke tvinge Ukraina til å kjempe med en hånd bak ryggen, sier han.

Nettavisen omtalte regjeringens standpunkt tidligere torsdag.

Får støtte

Regjeringen får støtte fra flere partier, som mener det er riktig linje å legge seg på.

– Ukraina har rett til å forsvare seg. Russland har invadert sitt naboland og drept titusener av sivile. Det fortsetter de med dag etter dag. Ukraina må få kunne forsvare seg mot militære mål – også fra russisk jord, sier Venstre-leder Guri Melby.

Også MDGs Rasmus Hansson stemmer i:

– Dette er en svært viktig avklaring fra Eide. Russlands hensynsløse krigføring tvinger oss til å oppheve restriksjonene som foreløpig ligger der. Ukraina må kunne forsvare seg på en effektiv måte, også når det innebærer å angripe militære mål på russisk jord, sier han.

– Jeg synes i utgangspunktet at det er ekstremt problematisk å oppheve restriksjonene. Det kan bidra til å gjøre situasjonen enda farligere og bringer oss enda nærmere en større konflikt. Men alternativet ser ut til å være enda verre, nemlig at Ukraina ikke klarer å forsvare seg selv, legger han til.

Kritikk fra Russland

Tidligere i mai uttalte Nato-sjef Jens Stoltenberg at tiden er inne for at allierte vurderer hvorvidt de skal oppheve noen av begrensningene de har lagt på bruken av våpnene de har donert til Ukraina.

Ukraina må kunne bruke vestlige våpen mot militære mål inne i Russland, sa Stoltenberg.

Russland var kritiske til uttalelsen, og Kremls talsmann Dmitrij Peskov mente uttalelsen sto i direkte kontrast til Natos linje om å ikke bli direkte involvert i Ukraina-krigen.

