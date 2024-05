Bane Nor erkjenner at for få tog går i rute

Riksrevisjonen retter kritikk mot Bane Nor og Samferdselsdepartementet i en rapport som ble lagt fram torsdag. I den trekkes det fram at hvert fjerde persontog i Norge var forsinket eller innstilt i fjor.

«Konklusjonen overrasker ingen: for få tog går i rute», heter det i en pressemelding fra Bane Nor torsdag.

– Riksrevisjonen peker på en kjent problemstilling. Politikerne har bevilget mye til jernbane de siste årene, men det meste av dette har vært øremerket til de store utbyggingsprosjektene. Det har gått mye mindre til vedlikehold og fornyelse, sier Eriksen.

Videre peker Bane Nor på at antall avganger har økt betydelig, og at kapasiteten er sprengt på flere strekninger. Videre heter det at trafikkmengden gjør at gammel jernbane blir slitt raskere enn Bane Nor får vedlikeholdt den, noe som har ført til stadig større etterslep.