Ansatt ved barneskole siktet for voldtekt av elev – fengslet i fire uker

Den skoleansatte mannen ble i Møre og Romsdal tingrett onsdag varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud i to uker. Fengslingsgrunnlaget er bevisforspillelsesfaren.

Mannen har vært ansatt ved skolen i flere år. Eleven mannen anklages for å ha voldtatt, er under 14 år.

– Han erkjenner ikke straffskyld og tar saken tungt, sier mannens advokat til NRK. Han sier fengslingen vil bli anket til Frostating lagmannsrett.

Politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt er tilbakeholden med informasjon, men sier at de ikke har mistanke om at andre elever er utsatt for noe.

Politiet har funnet igjen flere slettede seksualiserte bilder av barn hos mannen. Politiet vil nå bruke tid på å gjennomgå mannens mobil og skylagringer fra denne, samt gjennomføre flere vitneavhør.

All seksuell omgang med barn under 14 år regnes som voldtekt, uavhengig av samtykke eller om det brukes vold eller truende atferd.

Bistandsadvokaten ønsker ikke å uttale seg om saken nå.

