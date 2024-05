64-åring fikk ti års fengsel for drap på kona

Mannen hevdet at dødsfallet hadde en naturlig forklaring, men han ble ikke trodd da saken ble behandlet Follo og Nordre Østfold tingrett i slutten av april, melder NRK.

Mannen forklarte i retten at det hadde vært mye drikking den kvelden kona døde, og at hun kunne bli utagerende når hun drakk. Rettsmedisinsk sakkyndige vitnet imidlertid om at kvinnens skader rundt halsen ikke kunne ha vært selvpåført.

Fengselsstraffen er to år kortere enn aktors påstand. 64-åringen er også dømt til å betale over 700.000 kroner i erstatning til konas nærmeste pårørende. Han blir i tillegg fratatt arveretten.

– Vi mener fortsatt dette var uaktsomhet og ikke vilje, men noterer samtidig at straffen ble mer rettferdig fastsatt enn det påtalemyndigheten ba om, sier mannens forsvarer Morten Andreassen til NRK.

Forsvareren sier de ikke har bestemt seg for om de skal anke dommen.

Kvinnen ble funnet død i parets hjem i Trøgstad 8. desember 2022, og mannen ble pågrepet samme kveld. Han har vært varetektsfengslet siden pågripelsen, noe som gir ham et fradrag på 510 dager i dommen.

Les også: Ansatt ved barneskole siktet for voldtekt av elev