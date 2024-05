30 rettssaker utsatt i Oslo tingrett på grunn av streik

– Per nå så er det 30 saker som er utsatt. Det er saker som skulle ha begynt fra og med 27. mai til og med 4. juni, sier han til kanalen. Årsaken er at politijurister som skulle vært aktor i sakene, tas ut i streik.

I alt 3529 statsansatte er i streik etter brudd mellom staten og Akademikerne og Unio i statsoppgjøret.

Akademikerne og Unio mener at avtalen staten la på bordet, ville gitt medlemmene dårligere vilkår. De to forbundene har varslet ytterligere opptrapping mandag.

Akademikerne og Unio krever at de skal beholde hovedtariffavtalene de i dag har med staten. Staten ønsker én felles hovedtariffavtale for alle statsansatte, ikke to som i dag. LO støtter staten i denne streiken.

