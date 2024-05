Stor streikefare: Norwegian-pilotene krever en halv million mer i lønn

En flykaptein i Norwegian med full ansiennitet tjener nå litt mer enn 1,3 millioner kroner i året, og pilotene krever et nytt høyeste lønnstrinn som innebærer lønnsøkning på litt under 40 prosent på to år, skriver TV 2. Det vil innebære at de fra november i år får drøye 1,9 millioner kroner i året i grunnlønn.

Forbundsleder Alf Hansen i Norwegian Pilot Union erkjenner overfor kanalen at pilotenes lønn allerede er høy.

– Men vi er en del av et europeisk marked som har vært økende i mange år, og kravet nå er å tette gapet til kolleger i konsernet som ligger betydelig høyere i lønn enn oss, sier Hansen. Han sier videre at pilotene har stått på i tøffe år for selskapet, og at ledelsen har fått økte lønninger etter at utviklingen er blitt snudd.

Norwegian sier at pilotenes krav ikke kan innfris og hevder at regnestykket deres gir galt inntrykk av lønnsutviklingen fordi de regner i kroner, mens det som synes å være lønnsøkninger i utlandet, i realiteten skyldes den svake krona.

– Vi synes dette er svært høye krav. Det er av en størrelsesorden det er helt umulig for oss å imøtekomme, sier assisterende informasjonsdirektør i Norwegian, Esben Tuman. Videre omtaler han økningen i lederlønninger i Norwegian som «relativt moderate».

I første omgang er det varslet et streikeuttak på 17 piloter om det blir brudd. Fristen er midnatt natt til lørdag.

Parat har meldt plassoppsigelse for til sammen 690 medlemmer, som i ytterste konsekvens kan bli tatt ut i streik hvis meklingen ikke fører fram.

