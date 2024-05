Sjeldent vikingsverd funnet

– Hva er oddsen for å finne et såpass intakt sverd, når folk har gått her og gravd i marka i mangfoldige år, spør Øyvind Tveitane Lovra.

Det var han som fant det sjeldne sverdet på slektsgården sin mens han harvet et jorde som ikke hadde vært pløyd på mange år, skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Sverdet han fant er 37 centimeter langt, men omtrent halvparten av lengden mangler. Til tross for at Rogaland har dårligere bevaringsforhold enn andre deler av landet, er sverdet overraskende godt bevart fordi det har ligget i tett leire.

Lovra meldte inn funnet til fylkeskommunen, og tirsdag ble sverdet overlevert til Arkeologisk museum i Stavanger for konservering og undersøkelser.

De første røntgenbildene viser konturene av inskripsjoner med kryssmønster.

– Det er ikke ofte vi får inn sverd fra vikingtiden. At det skulle være en inskripsjon på sverdbladet, hadde vi virkelig ikke forventet, sier professor i arkeologi ved universitetet, Sigmund Oehrl, etter å ha sett røntgenbildene.

Inskripsjonen tyder på at sverdet kan være et såkalt VLFBERHT-sverd. Dette er sverd av høy kvalitet produsert i Frankerriket, nå Tyskland, som er merket med våpenprodusentens navn.

– I Norge har det blitt funnet rundt 45 slike sverd. Vi er ikke kjent med at det har blitt funnet lignende sverd i Rogaland tidligere, sier Oehrl.