Legeforeningen vil utrede avvikling av Helseplattformen

Foreningen skriver i en pressemelding at den er alvorlig bekymret for konsekvensene av å fortsette å bruke tjenesten, og at avvikling derfor må utredes.

Legeforeningen peker på flere tilsynsrapporter som slår fast at Helseplattformen skaper utfordringer for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, at den gir merarbeid for helsepersonell, og at den medfører store ekstrakostnader for helsetjenesten i Midt-Norge.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Den ble først innført ved St. Olavs hospital i Trondheim mot slutten av 2022, og siden er det meldt om store problemer knyttet til systemet. Helseplattformen ble innført i fire sykehus i Møre og Romsdal i slutten av april, og også her er det oppdaget feil.