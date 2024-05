Kvaliteten på SFO har gått ned

Både ansatte og ledere vurderer kvaliteten på SFO som dårligere enn den var før. Det konstaterer en rapport fra NTNU, som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har sammenfattet evalueringen av de første årene med rammeplan.

I 2021 fikk nemlig SFO egen rammeplan, og ifølge Utdanningsnytt var forventningen at den skulle øke kvaliteten på tilbudet.

– Resultatene viser en utvikling som er på tvers av det man kanskje skulle ønske og forvente, og må tas på alvor, konkluderer rapporten.

Innføringen av gratis deltidsplass i SFO har økt antall barn, og en gjennomgående oppfatning er at det er for lav bemanning og for lite ressurser til å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til alle barn.

Ansatte oppgir, ifølge rapporten, at barn med behov for særskilt tilrettelegging, stadig deltar mindre i aktiviteter på linje med andre barn.

I 2018 mente 48 prosent at disse barna deltok på lik linje med andre, mens i 2023 mente bare 33 prosent av de ansatte det samme.

