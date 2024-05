Enighet også mellom HK Norge og NHO Luftfart

Mandag ettermiddag ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en løsning på flyoverenskomsten, og nå kommer altså HK etter. Forhandlingene sikrer forbedringer for medlemmene på overenskomsten, ifølge første nestleder Elisabeth Sundset i HK Norge.

– Det var harde forhandlinger, men vi klarte å finne sammen og komme til enighet, sier Sundset, som ledet forhandlingene.

Nå er det opp til medlemmene å stemme over forslaget, som innebærer et generelt tillegg på 7 kroner per time. Minstesatsene heves med 9 kroner per time, inkludert det sentrale tillegget. Hvis medlemmene stemmer nei i uravstemningen, går saken til mekling.

