Eide: Israel har brukt antisemittisme som beskyttelse mot kritikk

– Den eksepsjonalismen til Israel er i ferd med å bli borte, og det må jeg si etter møtene jeg har hatt med EU-ledere i Brussel de siste dagene. Det tyder på at det er en rask bevegelse bort fra at det hjelper å si «antisemitt», hvis vi sier du må slutte å drepe barn, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til Politisk kvarter onsdag.

Han sier Israel er i ferd med å miste kraften i argumentet og at det som er i ferd med å skje, er at Israel blir mer sett på som et normalt land, som fortjener den samme kritikk og eventuelt respekt som andre land.

– De aller fleste skjønner at det å ta avstand fra at barn blir brent til forkullede lik i Rafah, ikke er et uttrykk for antisemittisme. Det er kritikk man ville rettet mot enhver stat, sa utenriksministeren til Politisk kvarter onsdag.

Katastrofalt

Eide kaller de israelske angrepene i Rafah for katastrofale og fullstendig uakseptable.

– Det er enda mer alvorlig at det vi har sett de siste dagene, er i strid med det den internasjonale domstolen har pålagt Israel å gjøre, nemlig å avslutte alle operasjoner i Rafah som setter sivile liv i fare.

Det betyr at Israel nå er i en sterk konfrontasjon med verdenssamfunnet også rent juridisk sett, sa utenriksministeren.

Den røde linjen er overskredet for lenge siden, sier Eide.

Sikkerhetsrådet møttes tirsdag til et krisemøte, og vil i løpet av de neste dagene diskutere hvordan de vil reagere på de israelske angrepene i Rafah.

Spent på hva USA gjør

Eide sier det ikke er tvil om at det er flertall for et forslag fra Algerie om å stanse angrepene, men han er usikker på om USA vil legge ned veto.

– Det blir svært viktig og interessant å se hva USA gjør.

– Det er også verdt å merke seg at land som har vært svært Israel-vennlige tidligere, som Italia, Frankrike og Canada, har sagt at det nå må bli en umiddelbar stans i kamphandlingene, så Israel og USA er stadig mer isolert her, sier Eide.

Algerie er et av de 15 landene som nå er medlem av rådet. De fem faste, med vetorett, er USA, Kina, Storbritannia, Frankrike og Russland.

