Widerøe-flyet fikk tekniske problemer.

– Vi fikk melding fra tårnet på Flesland om at et Widerøe-fly hadde fått tekniske problemer med nesehjulet og vi satte full beredskap. Flyet hadde 40 passasjerer om bord, men flyet landet for to minutter siden og alt gikk fint, sier operasjonsleder Helge Blindheim i politiet til BT.

Pressevakt Carita Storm Røsaasen i Avinor bekreftet til Bergensavisen at det er satt full beredskap på Flesland.