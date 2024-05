Barns leselyst skal økes med flere fysiske bøker og bedre opplæring

– Lesing er viktig for oss i hverdagen, for deltakelsen i samfunnet og for demokratiet vårt. Vi må gi flere følelsen av leseglede, der sidene og tankene bare fyker av gårde, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Onsdag lanserte hun og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) den nye leselyststrategien på Litteraturfestivalen i Lillehammer.

Bakgrunnen for strategien er de internasjonale undersøkelsene PISA og PIRLS, som viser at norske barn har lavere leselyst og dårligere leseferdigheter enn før.

Ny nasjonal lesesatsing

Strategien, som strekker seg til 2030, presenterer en rekke tiltak, blant annet flere fysiske bøker i grunnskolen. I årets reviderte budsjett foreslår regjeringen å bruke 300 millioner kroner til dette, noe som, ifølge pressemeldingen, vil gi over en million flere bøker til elever.

– Læreren må ha en reell valgmulighet mellom skjerm og bok, sier kunnskapsministeren.

For å styrke leseopplæringen i skolen og sikre faglig trygge lærere, etablerer regjeringen også en ny nasjonal lesesatsing kalt «Tid for lesing».

Skolebibliotekene skal også styrkes. Det skjer blant annet gjennom en ny tilskuddsordning for økt samarbeid mellom barnehager og folkebibliotek, og en styrking av Kulturrådets arbeid med litteratur på nynorsk, samiske språk og nasjonale minoritetsspråk.

– Lite konkret

Regjeringens leselyststrategi har en viktig ambisjon om å sørge for at enda flere lærer seg å lese, mener Høyres Margret Hagerup, som er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Men de bommer dessverre på tiltakene. Det er lite konkret og få nye midler som kommer med strategien. Det bekymrer Høyre, sier Hagerup til NTB.

Hun og partiet mener foreldrene også må bidra dersom man skal lykkes med å øke leselysten og -ferdighetene hos barn. – Stadig færre foreldre leser for barna sine. Det er en uheldig utvikling. Et friskt tiltak kunne vært et leseløft for foreldre, hvor vi jobber fram gode rollemodeller. Det er viktig å bygge ned avstanden mellom skole og hjem, og sørge for at alle parter bidrar til å fremme leselyst, sier Hagerup.

