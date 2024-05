Undersøkelse: Vi kaster 700 tonn søppel langs veiene hvert år

Undersøkelsen er gjennomført av Norwaste i samarbeid med Statens vegvesen og Mesta på et utvalg av norske veier.

Det anslås at det kastes om lag 60 millioner gjenstander langs veien hvert eneste år.

Det er Handelens miljøfond som har finansiert undersøkelsen, som baserer seg på plukkanalyse av avfallet langs veien.

Kartleggingen er den mest dyptgående undersøkelsen om forsøpling langs vei utført i Norge, ifølge Vegvesenet.

– Selv om det antakelig er et mindretall av trafikantene som bidrar til forsøpling, har vi et felles ansvar for å sikre at veien og omgivelsene holdes rene og hyggelige. I tillegg kan søppelet føre til skade på miljø og på dyr, sier miljørådgiver Hanne Mørch i Statens vegvesen.

Etter sigarettsneiper og snus er det matemballasje og annen plast som for det meste ligger langs veiene.

– Det burde ikke være nødvendig å si det, men søppel skal i søppelkassa, ikke i grøfta. Statens vegvesen bruker store ressurser hvert år på å rydde opp søppelet langs veiene. En god del av dette kunne vi i stedet brukt til andre tiltak som er nyttige for trafikantene, sier Mørch.