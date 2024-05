Rødt under sperregrensa etter kraftig fall på ny måling

I målingen Norstat har laget for Vårt Land og Dagbladet får Rødt en oppslutning på 3,8 prosent, en nedgang på 2,4 prosentpoeng.

– Enkeltmålinger er enkeltmålinger, og de svinger, sier hun til Vårt Land.

Valgforsker Johannes Bergh mener kontroversene rundt partiet den siste tida kan være forklaringen. Han sier tiden vil vise om det er et blaff.

– Men når det kommer en så stor endring utenfor feilmarginen, er det grunn til å tro at det skyldes nyere hendelser, sier Bergh.

Høyre, Frp, KrF og Venstre får et klart flertall i målingen med 96 mandater – langt over de 85 som trengs for å danne ny regjering. Ap bikker så vidt over 20-tallet, men den rødgrønne siden – Ap, Sp, SV, MDG og Rødt – får bare 73 mandater samlet.

Partienes oppslutning i målingen er som følger: Rødt 3,8 (-2,4), SV 9,6 (-1,0), Ap 20,3 (1,8), Sp 6,6 (0,2), MDG 3,3 (-0,7), KrF 4,2 (-0,6), V 6,4 (1,5), H 23,4 (-1,7), Frp 17,3 (0,9), INP 1,0 (-0,8), N-dem 1,2 (0,0), Kons 0,3 (-0,1), PP 0,6 (0,5), Andre 0,7 (-0,1).

Målingen ble utført fra 21. til 25. mai av Norstat for Vårt Land og Dagbladet blant 992 respondenter. Feilmarginen er fra 0,4 til 3,3 prosentpoeng.

