– Vitneopplysninger tilsier at det er skutt med et våpen, uten at det er verifisert, skriver Oslo politidistrikt på X/Twitter.

Operasjonsleder Eline Kapskarmo understreker overfor NTB at det ikke er bekreftet at et våpen er avfyrt og at det ikke er opplysninger om at noen er skadet.

– Politiet er i Ljabruveien etter melding om et høyt smell, skriver politiet.