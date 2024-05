Ny helseplan skal kutte ventetidene

– Vi lanserer i dag en rekke tiltak for å kutte ventetidene i helsesektoren, styrke finansiering til sykehusene og sikre at vi har nok bemanning i vår felles offentlige helsetjeneste. Det skal bli kortere ventetid og bedre helsehjelp, sier helsepolitisk talsperson Truls Vasvik for Ap.

De tre partiene kunngjorde tirsdag at de er enige om tiltakene i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som daværende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) la fram i starten av mars.

Helseplanen inneholder sju punkter, deriblant kontroll med kommersielle helseaktører og mindre bruk av innleie, og krav til at kvinnehelse skal prioriteres.

– Gjennom nasjonal helse- og samhandlingsplan og enigheten med SV styrker vi helsehjelpen i hele landet. Slik gjør vi det mulig at vi får hjelp når vi trenger det. Spesielt viktig er det at vi styrker rehabilitering og psykisk helse, som tidligere har vært nedprioritert, sier Lisa Marie Ness Klungland, som er helsepolitisk talsperson for Sp.