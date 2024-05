Næringsministeren: Skatteflyktningene er hjertelig velkommen hjem igjen

Nylig var statssekretær i Næringsdepartementet, Tore Sandvik, i Sveits og møtte da fire av de utflyttede «skatteflyktningene», skriver E24.

Link Mobility-gründer Jens Rugseth, IT-milliardær Rune Syversen, investor Tord Ueland Kolstad og investor og TV-pianist Trond Myhre deltok i møtet.

Flere titalls næringstopper og milliardærer har flyttet fra Norge til Sveits de siste årene. Flere har oppgitt økt formues- og utbytteskatt som årsaken.

– Jeg tror dialog er veldig viktig, sier Myrseth.

– Hva fikk de snakket om?

– Nei, jeg var jo ikke der, da. Men det som er viktig for oss, er å ha dialog. Selv om man kan være uenige i politiske saker, så tror jeg at det å ha forståelse for hverandres posisjon og situasjon er klokt, svarer hun E24.

Hun mener det har vært en hard tone i debatten.

– Jeg tror debatten er tjent med at vi snakker til hverandre, i stedet for om hverandre. Og jeg tror ikke de som har flyttet, har snakket så mye med politikere, sier Myrseth.

