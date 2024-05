Medlemmene godtar lønnsoppgjøret – storstreik i butikkene avverget

Resultatet fra meklingen blir stående på landsoverenskomsten, kontoroverenskomsten og lederoverenskomsten, melder FriFagbevegelse.

– Vi har nå gitt beskjed til Riksmekleren og Virke at det ble et ja-flertall på alle tre overenskomstene som har vært på uravstemning, sier forbundsleder Christopher Beckham i en pressemelding.

Det var mange som stemte, og det var jevnt på flere av uravstemningene.

– Dette viser at det har vært høyt engasjement rundt dette oppgjøret. Jeg er opptatt av at vi skal se at det er mange som også har stemt nei i denne runden, sier Beckham.

Les også: Stine tok opp jakten på mannen som voldtok henne som barn (+)

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)