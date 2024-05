Kommune bankerott – får 15 millioner kroner fra staten

Støtten kommer som respons på Moskenes kommunestyres beslutning i februar om å søke om hjelp fra staten, melder Statsforvalteren.

Pengene er øremerket for å styrke kompetanse og kapasitet, hovedsakelig gjennom samarbeid mellom kommunene om kommuneøkonomi, administrative funksjoner, kommunehelsetjenester, tekniske tjenester og opplæring av folkevalgte.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland er tilfreds.

– For å sikre at både innbyggere og næringsliv får de tjenestene de har krav på, er samarbeid på tvers av kommunegrensene i Lofoten avgjørende for å etablere sterke fagmiljøer, sier Karlsen.

Kommunen har vært på Robek-listen i tolv år.

– Vi er konkurs. Bankerott, sa ordfører Hanna Sverdrup da hun innledet kommunestyremøtet i februar.

