Høyre vil åpne gassfeltet Nordland 6

I dag kommer innstillingen til forvaltningsplanen for havområdene, en plan for norske havområder.

Ove Trellevik, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Høyre, sier at vi må fjerne det politiske stoppskiltet.

– Krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig norsk gass er for europeisk sikkerhetspolitikk. For å være en stabil og troverdig energikilde til Europa må vi utvinne mer gass fra norsk sokkel. Mer gassutvinning er også viktig for utvikling av blått hydrogen i fremtiden.

Europa må ha gass

Trellevik understreker at dette ikke betyr en åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja, men at det er en videreføring av allerede tildelte lisenser.

– Letelisensene på Nordland 6 er juridisk åpne, men det har vært stengt av politiske kompromisser. Vi må nå fjerne dette politiske stoppskiltet slik at næringen kan lete etter mer gass. Det er Europa avhengig av. Oljedirektoratet har sagt Nordland 6 er det mest lovende petroleumsfeltet utenfor kysten av Nordland.

Klappet og klart

Nordland 6 ligger i Norskehavet utenfor den nordligste delen av Helgelandskysten og Vestfjorden.

Ifølge Nettavisen fikk Equinor og Hydro for kort tid siden fornyet lisensen i sine blokker i Nordland 6 fram til 2099.

Havområdet ble konsekvensutredet for 30 år siden. Derfor kan det åpnes raskt uten flere utredninger.

SV og Venstre reagerer

– Høyre viser nå sitt sanne ansikt før valget neste år, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV om Høyres utspill.

– Jeg er svært overrasket over at Høyre prøver seg på noe så uansvarlig og at de fortsatt ønsker oljeboring i et av våre mest sårbare havområder, et område som er vårt felles matfat hvor vi henter millioner av middagsporsjoner både til Norge og utlandet hvert eneste år.

Nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre kaller utspillet «umoderne og useriøst».

– Det virker som de ikke har tenkt en ny tanke om oljepolitikken siden år 2000. Dette området, som er hjem for verdens viktigste torskestamme, skal selvsagt ikke åpnes for oljevirksomhet, sier han.

