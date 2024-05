Fem pågrepet i stor politiaksjon tirsdag – siktet for korrupsjon

Aksjonen skjedde mellom klokken 08.30 og 10.30 tirsdag morgen. Den fant sted på ulike steder i Oslo og Øst politidistrikt, bekrefter politiadvokat Christian Stenberg til VG.

– Vi har pågrepet fem personer siktet dem for korrupsjon. Vi kan ikke si så mye utover det, sier Stenberg.

En av de siktede – en kvinne – ble pågrepet på jobb tirsdag.

– Hun stiller seg helt uforstående til siktelsen, etter min vurdering er hun fornærmet i saken ved at hennes konto er misbrukt, sier advokat Monica Melgård, som representerer kvinnen, til avisen.

Også flere av de andre siktede gir uttrykk for at de bestrider anklagene i siktelsen for korrupsjon.