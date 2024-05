TV-profil misbrukt i nettsvindel: – Ubehagelig

– Det tok ikke mange timene etter at «Gitt bort» vant Gullruten for beste dokumentarserie til at de første artiklene med bilder fra TV-serien ble benyttet i de falske artiklene, sier Christian Strand til Dagsavisen.

Han er ikke alene. De siste årene har nyhetsartikler fra en rekke angivelige store mediehus blitt spredt i sosiale medier, om kjendiser som har blitt intervjuet i ulike TV-programmer og kommet med avsløringer om hvordan de har funnet en «hemmelig» måte å tjene penger via kryptovaluta eller andre investeringer.

Problemet er bare at ingen av disse nyhetsartiklene er ekte. Og det er ikke mediehusene som står bak heller, selv om nettsidene er påfallende like. Intervjuene er oppdiktet og «avsløringene» om de sensasjonelle investeringsmulighetene er ment å lokke nordmenn til å tro at de kan bli millionærer lett som en plett. I stedet blir de utsatt for bedrageri, ifølge blant annet Faktisk. De har skrevet en rekke artikler om lignende svindelforsøk på nett, som skal ha økt i omfang de siste årene.

Tidligere har kjente TV-fjes som Vår Staude og Cathrine Fossum blitt brukt til å lure nordmenn via slike falske nyhetsartikler. Nå er Christian Strand den neste i rekken til å få identiteten hans misbrukt på denne måten.

– Jeg er jo ikke den første kjente personen hvor dette er tilfelle, men jeg skjønner ikke at Facebook, Instagram og de andre sosiale mediene hvor slike falske artikler spres ikke klarer å stoppe det, sier Strand til Dagsavisen.

Her ser man hvordan en av de falske nyhetsartiklene om Christian Strand har blitt publisert som reklame på Facebook. (Kathleen Buer)

Mange henvendelser

I nyhetsartikkelen forteller den falske Christian Strand at han registrerte seg på en nettside, aktiverte en konto over telefon og sendte inn et pengebeløp som skulle gå til et såkalt investeringsprogram.

– Det er et kunstig intelligens-basert program, som Chat GPT, men for å tjene penger. Det kan handle med aksjer, valuta og obligasjoner, og det gjør det hundre ganger mer effektivt enn noen annen trader, hevdes det i artikkelen.

Alt er selvsagt bare vås.

– De siste dagene har jeg fått utrolig mange henvendelser fra folk som lurer på om sakene er sanne, eller som ønsker å gjøre meg oppmerksom på at jeg misbrukes. Det har til og med vært noen som har trykket på lenkene og latt seg lure. Dessverre, forteller den ekte Christian Strand til Dagsavisen.

Les også: Stine tok opp jakten på mannen som voldtok henne som barn (+)

Oppfordrer alle til å rapportere innleggene

– Hva synes du om at identiteten din misbrukes på denne måten?

– Jeg synes det er utrolig kjedelig at det nå florerer mange forskjellige falske «nyhetsartikler» og «reklamer» som bruker meg som salgsplakat. Det er ubehagelig rett og slett, svarer Strand.

Han oppfordrer alle som kommer over innlegg i sosiale medier med lenke til slike saker, om å rapportere dem som falske og aldri klikke på lenken.

– Det er eneste måten å få det stoppet. Dette er helt sikkert KI-generert, så nye artikler lages sikkert hele tiden så lenge folk klikker på lenkene og lar seg lure, sier han.

Selv har han kontaktet sin arbeidsgiver, NRK, om forholdet, opplyser han.

Les også: Når nordmenn byr på seg sjæl: Trender på Tinder

Planlegger både anmeldelse og søksmål

Den falske nyhetsartikkelen med NRK-programlederen har samme utseende som en artikkel publisert i Nettavisen, men nettadressen er en helt annen. Nettavisen har selv omtalt lignende svindelforsøk tidligere og gjort det klart at de ikke står bak artiklene.

– Jeg synes det er uheldig at både Nettavisen og andre troverdige nyhetsmedier misbrukes i svindel på denne måten. Som TV 2 og NRK selv også har tidligere påpekt, så ville ikke profiler i deres kanaler uttalt seg på denne måten. Dessverre ser det ut til at denne type svindel fortsetter å slippe gjennom hos Meta og Google, sier Charlotte Sundberg, nyhetsredaktør i Nettavisen, til Dagsavisen.

Hun forteller videre at de planlegger en ny politianmeldelse og et søksmål sammen med TV 2 og andre medier som har opplevd at noen har misbrukt varemerket deres i svindelforsøk.

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

– Vanskeligere å oppdage at man har blitt lurt

I fjor snakket Faktisk med statsadvokat Anne Glede Allum i Økokrim, som fortalte at de som står bak slike svindelforsøk ofte er organiserte utenlandske nettverk.

– Tidligere var det lettere å oppdage en svindel bare ved å lese teksten fordi språket var veldig dårlig. Men nå er verktøyene for å oversette tekster blitt bedre, og det er vanskeligere å oppdage at man blir forsøkt lurt, sa Allum da.

Sundberg i Nettavisen ber folk være ekstra oppmerksomme på hvilken nettadresse de leser sakene på.

– Jeg vil oppfordre folk til å være kritiske til denne typen svindel og se på hvem som er avsenderen av budskapet. Et tips er å sjekke nettadressen. Hvis nettadressen ikke er nettavisen.no, så er det en mulighet for at dette er svindel. Da vil jeg gjerne oppfordre brukerne på sosiale medier om å rapportere denne svindelen slik at Meta og Google blir oppmerksomme på den konkrete falske saken, sier hun.

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

---

Politiets råd for å unngå å bli offer for svindel og ID-tyveri

Ikke del BankID, passord, eller sensitive personopplysninger. Dette gjelder uansett hvem som spør.

Spør etter navnet på den som kontakter deg og avslutt samtalen. Ta kontakt via virksomhetens offisielle kanaler. Svindlere utgir seg ofte for å være fra banken din eller politiet, og forfalsker telefonnumre, e-postadresser og SMS.

Vær forsiktig med å klikke på lenker i SMS og e-post. Søk heller opp nettstedet i stedet for å bruke lenken.

Vær varsom for de som bruker kjærlighet, investeringer og penger for å komme i kontakt med deg. Er noe for godt til å være sant, så kan det dessverre ende i svindel og bedrag.

---

Les også: Derfor valgte Christian Strand å la være å oppsøke sin biologiske mor (+)

Les også: Falske artikler om savnede jenter eller suksessrike damer florerer i Facebook-grupper: – Ikke trykk på dem