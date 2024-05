Opp mot 40.000 lynnedslag i Sør-Norge det siste døgnet

– Det er vanskelig å måle helt nøyaktig med de måleverktøyene vi har, men det var et sted mellom 30.000 til 40.000 lynnedslag i Sør-Norge på 24 timer, sier vakthavende meteorolog Karen Jarstø Ervik til NTB om tordenværet det siste døgnet.

På X/Twitter opplyser Meteorologene at det er sendt ut gult farevarsel om mye lyn og styrtregn for deler av Østlandet mandag ettermiddag og kveld.

– Lokalt kan nedbøren passere 20 mm i timen og det kan bli kraftige vindkast på 15–25 m/s, skriver Meteorologene.

Ervik oppfordrer folk til å følge anbefalingene for farevarselet på Yr sine nettsider.

Der står det blant annet at man bør koble fra elektriske apparater, at man bør unngå åpne sletter og store trær, og at man ikke bør svømme eller bade.

