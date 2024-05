Lagmannsretten skjerper straffen etter bunkerfesten – to dømt til to år og seks måneders fengsel

De tiltalte mennene er dømt i Borgarting lagmannsrett for uaktsom allmennfarlig forgiftning, uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp og helse, og for brudd på brann- og eksplosjonsvernlovgivningen

Fengselsstraffen på to år og seks måneder er ett år mer enn hva de ble dømt til i Oslo tingrett.

Påtalemyndigheten anket straffutmålingen, mens de dømte anket dommen i sin helhet etter første rettsrunde i Oslo tingrett.

– Den høye risikoen for alvorlig helseskade og død, og at handlingen faktisk har resultert i alvorlig helseskade for i hvert fall to personer og annen helseskade for flere, trekker i retning av at straffen bør være streng, heter det i dommen.

De tiltalte er også dømt til å betale erstatning, oppreisningserstatning og menerstatning til to festdeltakere som fikk hjerneskader som følge av hendelsen.

Bunkerfesten fant sted i Oslo under koronapandemien i 2020. Flere mennesker ble kullosforgiftet av et aggregat som gikk inne i bunkeren hvor festen ble avholdt, uten tilstrekkelig lufting.

26 mennesker havnet på sykehus etter den ulovlige ravefesten, hvorav to av dem fikk hjerneskade etter at de pustet inn dieseleksos.

