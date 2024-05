Kun 8 prosent oppslutning for Ap blant høyt utdannede under 35

– Ap sliter generelt på målingene, og de sliter også blant våre grupper, sier Akademikerne-leder Lise Lyngsnes Randeberg til Altinget.

Målingen som gjengis av nettstedet, har kun respondenter med minimum mastergrad som høyest fullførte utdanning.

Blant alle spurte får Arbeiderpartiet 14 prosent oppslutning og blir med det bare det tredje største partiet. Høyre leder an soleklart med 26 prosent foran SVs 16 prosent oppslutning.

Det er de yngste velgerne som i størst grad svikter Ap. I kategorien høyt utdannede under 35 år får regjeringspartiet kun 8 prosent av velgerne.

– Tallene som presenteres, viser at vi har en vei å gå blant de med høy utdanning. Vårt mål er at vi skal være et bredt, moderne og styringsdyktig parti som skal skape trygghet i folks hverdag og tro på fremtiden, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til Altinget.

Høyre-leder Erna Solberg omtaler dette som veldig hyggelige tall.

– Jeg tror de spurte er like bekymret som andre for at kriminaliteten øker kraftig, helsekøene blir lengre og skattene høyere samtidig som folk får dårligere råd. Vi trenger en ny regjering med ny politikk som tar styring for å løse de store utfordringene vi står i, sier hun.

Resultatet for de andre partiene:

Rødt 8 prosent, MDG 9, Sp 2, Venstre 13, KrF 2, Frp 6 og andre 2.

Målingen er gjennomført av Respons for Akademikerne. Kun de med fullført mastergrad eller høyere utdanning er respondenter.

