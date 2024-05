Eivind Nævdal-Bolstad (H) går av etter flere saker, deriblant Eviny-saken. Han forklarer avgjørelsen med håndteringen av Eviny-saken og styreutnevnelser i Fløibanen AS og Bergen Havn.

– Jeg er lei meg, men har respekt for avgjørelsen. Jeg er glad for at vi kan fortsette å ha et godt samarbeid i bystyret, sier byrådsleder Christine Meyer (H) i Bergen.

Hun sier de vil komme tilbake til hvem som blir utnevnt som ny finansbyråd.