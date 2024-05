Dagny kommer med nytt album neste uke

«ELLE» vil inneholde de utgitte singlene «Strawberry Dream», «Heartbreak In The Making», «Same Again (For Love)» og «Ray-Bans», samt fire helt nye låter, skriver plateselskapet Universal i en pressemelding.

Det blir oppfølgeren til debutalbumet «Strangers / Lovers» fra 2020.

Dagny ble tidligere i år Spellemann-nominert for låtene hun ga ut i 2023.

I sommer står Dagny på scenen på 20 festivaler rundt om i Europa. I Norge spiller hun blant annet på OverOslo, Jugendfest i Ålesund, Rakettnatt i Tromsø og Festningen i Trondheim.

