Butikk og lageransatte kan rammes av storstreik – 4000 kan tas ut i streik tirsdag

I slutten av april ble det enighet i lønnsoppgjøret mellom Handel og Kontor (HK) og arbeidsgiverorganisasjonen Virke, men medlemmene som er omfattet av lønnsoppgjøret skal si sin mening om resultatet av meklingen i en uravstemning.

Flere store fagforeninger med medlemmer i HK, har anbefalt medlemmene sine å stemme nei til lønnsoppgjøret mellom HK og Virke.

Hvis minst halvparten av medlemmene stemmer «nei» til resultatet i uravstemninga, blir det streik.

– Vi har sendt plassfratredelse til Virke og Riksmekleren på et førsteuttak. Vi har sendt varselet så vi kan gå ut i streik så raskt som mulig etter fristen, sier HK-leder Christopher Beckham til FriFagbevegelse.

Totalt har HK meldt plassoppsigelse for litt over 25.000 medlemmer på de ulike tariffavtalene. Det er snakk om butikk-, kontor- og lageransatte. I første omgang tar HK ut over 4000 medlemmer i streik hvis de ikke blir enige med Virke.

Tre ulike tariffavtaler mellom Handel og Kontor (HK) og Virke er ute på uravstemning.