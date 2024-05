Aleksej Navalnyjs enke til Oslo for å ta imot pris

Det skriver Aftenposten , som viser til et brev fra byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til Forretningsutvalget i Oslo bystyre.

Oslo Freedom Forum ønsker å bruke Rådhuset i Oslo til mottakelse og utdeling av menneskerettighetsprisen, men fikk nei fra Forretningsutvalget 13. mai.

Nå ber Lae Solberg utvalget om å revurdere avgjørelsen.

Prisen skal deles ut av menneskerettighetsaktivist Tanele Maseko, som dermed også kommer til Oslo. Hun var gift med Thulani Maseko – den swaziske menneskerettighetsadvokaten ble drept i sitt eget hjem i 2023.

– Det ligger en stor symbolverdi i at to ektefeller av menneskerettighetsaktivister, som døde som følge av sitt virke, kommer til Oslo for å dele ut og motta prisen, skriver Solberg.

Han peker på at prisen ventes å få mye oppmerksomhet.

– En utdeling i Rådhuset vil synliggjøre Oslo internasjonalt som en by som fremmer menneskerettigheter og demokrati, skriver han.

I lys av situasjonen i Russland og Russlands invasjon av Ukraina vil det oppfattes «uheldig» om Oslo kommune sier nei til å være vertskap for utdelingen av prisen, mener Solberg.

– Tildelingen av prisen til Navalnyj posthumt vil også være en kraftfull markering av motstand mot Putins regime i Russland, skriver byrådslederen.

47 år gamle Aleksej Navalnyj døde under uklare omstendigheter 16. februar i en fangeleir i Sibir.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)