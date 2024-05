Gardermoen kan bli rammet av streik: – Langt fram til vi er i mål

Meklingen pågår utover kvelden, bekrefter mekler Carl Petter Martinsen overfor NTB. Han kan ikke gå nærmere inn på detaljene.

– Det mekles, for å si det sånn. Det er opptil flere uavklarte spørsmål. Samlet sett er det langt fram til vi er i mål, sier han.

Fellesforbundet organiserer ulike yrkesgrupper på flyplassene, blant annet flyteknikere, inspektører, planleggere, stuere og rengjøringspersonell, skriver Fri Fagbevegelse.

Om det ikke blir en avtale med motparten i NHO Luftfart, går til sammen 447 medlemmer ut i streik ved Oslo lufthavn Gardermoen og Bergen lufthavn Flesland.

Forberedt på å fortsette utover natten

Ved 21.30-tiden konstaterte mekler Martinsen at det ligger an til møter utover kvelden og natten.

– Tanken er å holde på til fristens utløp ved midnatt, og videre utover natten om partene går med på det, sier han.

Det er prinsipielle spørsmål knyttet til sykelønn og pensjon som har vist seg vanskeligst i oppgjøret.

– Det er et hovedoppgjør, og det er en rekke spørsmål som skal avklares. Økonomien er det vanskeligste her, selv om det er mange enkeltheter også som skal avklares, sier Martinsen.

– Streik vil merkes godt på flytrafikken

Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag-Einar Sivertsen har tidligere gitt uttrykk for at partene sto langt fra hverandre.

– En streik vil svært sannsynligvis merkes godt på flytrafikken i Norge. Vi ønsker selvsagt ikke å ramme en uskyldig tredjepart, men våre medlemmer er svært klare til en eventuell kamp for sine krav på flyoverenskomsten, heter det i en uttalelse på forbundets nettside.

Over 2000 flyplassansatte er organisert i Fellesforbundet.

– En eventuell opptrapping av streiken vil fortløpende bli vurdert og iverksatt dersom dette blir nødvendig, sier Sivertsen.

NHO Luftfart har ikke kommentert status på annen måte enn å konstatere at det var såpass stor avstand at partene trengte hjelp fra mekler.

Rammer Norwegian og SAS

Operativ sjef ved Bergen lufthavn, Asbjørn Tolo, sier til NRK at Bergen lufthavn nå kan havne i en situasjon med dobbeltstreik.

Han viser til at politiet allerede er tatt ut i streik, noe som vil gi redusert kapasitet for passkontrollen. Et brudd til vil særlig ramme dem som reiser med Norwegian og SAS mandag.

– Jeg har fått beskjed om at rundt 400 personer kan bli tatt ut i streik ved Gardermoen og Bergen. Disse personene er først og fremst tilknyttet SAS i Bergen og Norwegian i Oslo, men vil kunne gi ringvirkninger for hverandre med tanke på forsinkelser og potensielle kanselleringer, sier Tolo.

SAS og Norwegian sier det per nå er uavklart hvilke flyvninger som eventuelt rammes av streik.

– Vi kan ikke si noe om hvordan vi kommer til å påvirkes av en eventuell streik. Vi vet ikke hvor mange eller hvilke av flyvninger dette kan ramme, sier Irena Busic, pressesjef i SAS, til NRK.

– Dersom partene ikke når en enighet, vil vi sette i gang nødvendige tiltak. De kundene som eventuelt blir berørt, vil vi ta direkte kontakt med, sier pressekontakt i Norwegian, Eline Hyggen Skari, til samme mediehus.

