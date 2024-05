Spent i det eritreiske miljøet før markering i Bergen

I september i fjor utviklet det seg til et gateslag mellom eritreere i Bergen sentrum. Over 70 politifolk kjempet for å få kontroll, og det ble tatt i bruk tåregass og sperringer.

Spenningsnivået mellom de to eritreiske gruppene i Norge er høyere enn noensinne, sier Suraffel Mehari Beyene (27) til NRK.

– Det er et hakk opp siden september. Vi har forklart politiet og kommunen om vår bekymring. Mange er frustrerte og sinte, sier han.

Avviste tilknytning til regimet

Gruppene er delt mellom dem som støtter regimet i Eritrea og dem som er regimekritiske. En del opposisjonelle sier det befinner seg «falske flyktninger» i Norge som utøver sosial kontroll over dem som er kritiske til regimet.

Det er Den eritreiske foreningen i Hordaland som arrangerer nasjonaldagsfeiringen. Styreleder Hidru Ghebremichael har tidligere avvist at de støtter regimet. Markeringene handler om å holde på deres kultur og språk, redegjorde han overfor NRK i forbindelse med opptøyene i september i fjor.

Det har også vært lignende sammenstøt i andre land som Sverige, Danmark, Canada og Israel.

Politiet: Følger utviklingen tett

Politiet i Bergen sier at de følger situasjonen tett. De forsøker å finne ut hvor mange tilreisende som er ventet.

– Vi overvåker situasjonen med etterretning fra time til time for å prøve å forutsi hva som kan komme til å skje og tilpasse den operative innsatsen deretter, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt.

Han vil ikke overdrive faren for bråk og sier folk trygt kan oppholde seg i sentrum. Men man bør være forberedt på at det vil være flere politi enn vanlig i gatene og at det kan bli satt opp sperringer. Det gjelder særlig området Vågsbunnen og rundt Kong Oscarsgate, ifølge stabssjefen.

