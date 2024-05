Regjeringen ønsker å komme tilbake til forhandlingsbordet

1251 medlemmer i fagforbundene Unio og Akademikerne har vært i streik siden fredag.

– Vi ønsker å komme tilbake til forhandlingsbordet med partene som er i streik, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung til NRK.

Hun mener det er grunnlag for nye samtaler.

– Vi tilbød at 75 prosent av lønnsdannelsen kan skje lokalt. Hvis man vil snakke videre om dette, ønsker vi det velkommen, sier Tung. Hun understreker at regjeringen står fast på at det bør være én tariffavtale i staten.

Politiet og flere offentlige etater er berørt av streiken. Det samme blir avviklingen av eksamen ved flere høyskoler og universiteter.

Det er varslet opptrapping av streiken mandag.