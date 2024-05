Storstreik i Oslo kommune avverget

Det opplyser LO i en pressemelding.

– Alle får minimum et kronetillegg på 20.000, som sikrer reallønnsvekst for alle LO-medlemmene. Dette er en seier for oss, uttaler Per Egil Johansen, forhandlingsleder for LO Kommune Oslo.

– Forhandlingssammenslutningene Unio, Akademikerne og YS-K Oslo har også godtatt det samme resultatet. Det er en styrke for arbeidstakersiden at vi har kommet fram til en felles avtale, sier Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo.

Les også: Forsker: Streiken kan vare lenge – tror på tvungen lønnsnemnd

Les også: Streiken i staten rammer politi og høyere utdanning

Les også: Anne-Kat Hærland: – KI er blitt den nye flåtten