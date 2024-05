Nav startar behandlinga av foreldrepengar på nytt etter tapet i Høgsterett

Det opplyser Nav i ei pressemelding.

Frå januar 2019 til september 2021 har Nav identifisert 5500 fedrar som er fråtekne foreldrepengar på grunn av feil lovpraksis.

Feilen har ført til at fleire fedrar vart fråtekne heile fedrekvoten på 75 dagar, medan andre mista delar av han.

– Vi er glade for at vi no kan starte behandlinga av desse sakene, seier ytingsdirektør Eve Vangnes Bergli i Nav.

– Vi kan dessverre ikkje gjere ei automatisk retting av alle sakene, og vi vil derfor sjå på kvar enkelt sak på nytt. Vi forventar at det vil ta nokre månader før alle sakene er ferdig behandla.

Nav oppmodar dessutan dei som ikkje søkte om foreldrepengar på grunn av denne feilen, om å ta kontakt.

– Vi vil då vurdere om dei kan ha rett til foreldrepengar og samtidig informere om moglegheitene for å søkje om erstatning, seier Bergli.

Fleire gonger har fedrar klaga på praksisen utan å få medhald, men få dagar før jul tapte Nav i Høgsterett.

Dei konkluderte med at Nav ikkje kunne setje ein frist for søknad om foreldrepengar når foreldra ikkje skulle ta ut heile foreldrepengeperioden samanhengande. Høgsterett meinte Nav dermed heller ikkje kunne avslå foreldrepengar når foreldre søkte etter denne fristen.

