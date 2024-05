Kvinne (18) tiltalt for balltre-drap i Porsgrunn

Avisen skriver at hans 18 år gamle kjæreste skal ha slått Rønning i hodet gjentatte ganger med et balltre.

Paret hadde flyttet inn i deres leilighet i Porsgrunn to dager før drapet. Tidligere samme kveld hadde også den siktede vært i kontakt med politiet i forbindelse med et besøk på legevakten.

Påtalemyndigheten vil nedlegge påstand om forvaring for den tiltalte kvinnen. Hun er også tiltalt for vold mot den drepte ved to tidligere anledninger.

Kvinnens forsvarer Heidi Ysen sier til VG at hun ikke har snakket med sin klient om tiltalen enda. Tidligere har kvinnen erkjent å utøve vold på drapskvelden, men nekter straffskyld for drap da hun mener hun handlet i selvforsvar.