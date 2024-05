Enighet i lønnsoppgjøret mellom KS og Akademikerne

– KS er glad for at vi med Riksmeklerens hjelp kom fram til en løsning med Akademikerne og dermed har gjennomført årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren uten konflikt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS i en pressemelding.

Kommuneorganisasjonen ble enig om en forhandlingsløsning med LO, Unio og YS 1. mai, men Akademikerne valgte da å bryte forhandlingene.

Partene møttes dermed hos Riksmekleren med frist ved midnatt 23. mai. En drøy time etter at fristen gikk ut, kom partene til enighet.

På linje med frontfaget

Resultatet de nå er enige om, er det samme som resultatet mellom KS og LO, Unio og YS, altså et tillegg på 5,2 prosent, på linje med frontfaget. Dette innebærer et lønnstillegg mellom 22.000 og 37.000 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

– Vi har gjennom meklingen hatt gode samtaler med Akademikerne, også om samarbeidet videre, sier Gangsø.

Akademikerne forhandler tariffavtalen for alle 28 000 medlemmer i kommunene og lønnen til 6000 lektorer sentralt. De 22 000 andre medlemmene får sin lønn forhandlet lokalt og kollektivt på arbeidsplassen i etterkant av det sentrale oppgjøret.

– Resultatet i lønnsoppgjøret er et stykke fra våre ambisjoner, men vi valgte å ta en ekstra runde for våre mer enn 28 000 medlemmer, sier leder Tonje Leborg i Akademikerne kommune.

Enighet om kommunelegeavtalen

Partene er også enige om kommunelegeavtalen. KS og Legeforeningen ble tidligere i år ikke enige om særavtalen, og da Akademikerne, som Legeforeningen, er en del av, brøt forhandlingene 1. mai, ble også kommunelegeavtalen sendt til mekling.

– Resultatet av meklingen er en løsning som gir fastlegene et styrket arbeidsvern. Den nye kommunelegeavtalen vil også bidra til en mer stabil heldøgns legetjeneste til innbyggerne i landets kommuner, sier Gangsø.

– Vi er veldig fornøyde med at Legeforeningen har fått gjennomslag for bedre arbeidsvilkår for legevaktlegene, som gir dem en mindre arbeidsbelastning. Det har lenge vært en kamp, sier Leborg.

Les også: 350.000 venter på ny fastlege

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen