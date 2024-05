Eirik Jensen må tilbake i fengsel

Det bekrefter Jensens advokat Farid Bouras overfor Dagbladet.

I mars i fjor fikk Jensen innvilget soningsavbrudd av Kriminalomsorgen på grunn av ekspolitimannens helsesituasjon.

Soningsavbruddet var i første omgang på seks måneder. Kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen til en domfelt kan avbrytes blant annet på grunn av helsetilstand.

– Skadelig

Jensens advokat mener det er skadelig at Jensen nå må fortsette soningen.

– Gitt Jensens alvorlige helsetilstand og de enstemmige anbefalingene fra over seks sakkyndige og behandlere som støtter et varig soningsavbrudd, er det krystallklart at videre soning ikke bare er utilrådelig, men direkte skadelig, sier Bouras.

Han bekrefter overfor avisen at han har bedt Kriminalomsorgen om oppsettende virkning. Det vil si at Jensen ikke må møte til soning, før saken er behandlet på ny.

– Jensen har tatt vedtaket til Kriminalomsorgen svært tungt, sier Farid Bouras.

Dømt til 21 års fengsel

Jensen ble i 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning gjennom rundt ti år til innførsel av flere tonn hasj.

Borgarting lagmannsrett fant det bevist at den tidligere politimannen over mange år hjalp narkotikadømte Gjermund Cappelen i hans mangeårige virksomhet med å smugle store mengder narkotika inn i landet.

66-åringen har nektet straffskyld siden straffeprosessen mot ham startet for snart ti år siden.

