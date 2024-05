Per-Willy Amundsen anmelder fire personer for falske anklager

Frp-toppen har anmeldt fire personer for falske anklager, forteller han til Dagbladet.

Anmeldelsen ble sendt til Oslo politidistrikt onsdag.

– Jeg har tenkt grundig igjennom dette. Personlig ville det vært mest behagelig å la saken ligge, men det er for viktig å få avklart ansvaret for å bruke anmeldelser som et politisk virkemiddel i ordskiftet. Derfor anmelder jeg dem for falsk anmeldelse av meg, sier han.

Bakgrunnen for saken er Facebook-innlegg Amundsen skrev 7. og 8. mars og påfølgende kommentarer i kommentarfeltet. Der kom det flere uttalelser om arabere, islam og kvinner.

Politiet åpnet etterforskning etter å ha fått inn fire anmeldelser mot Amundsen fra personer som mente uttalelsene var rasistiske. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

– Ja, mine uttalelser var ukloke, men det var lovlige ytringer. Det er dypt problematisk at paragraf 185 brukes politisk, nærmest som et trumfkort. Det brukes for å få politiske motstandere til å tie, hevder Amundsen.

Han trakk seg som leder for Stortingets justiskomité som følge av saken, og han ble fratatt alle verv i Fremskrittspartiet.

