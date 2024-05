Norges Eurovision-delegasjon stemplet som antisemitter i israelske medier

– Det var svært ubehagelig. Både skremmende og trist, sier delegasjonsleder Stig Karlsen i NRK til VG.

Utgangspunktet for påstandene om norsk antisemittisme kom etter en episode tidlig i Eurovision-uken der det norske bidraget, Gåte, ble beskyldt for å nekte og snakke med israelske journalister til fordel for nederlandsk presse.

– Her ble vi uthengt i noen av de største mediene i Israel med bilde og video av oss, og med fabrikkerte påstander stikk i strid med våre verdier, forteller Karlsen videre.

Hendelsen ble filmet av en israelsk journalist, som gikk kraftig ut mot Gåte og den norske delegasjonen på egne sosiale medier. Det førte til at NRK måtte be om ekstra sikkerhet rundt delegasjonen sin under Eurovision-uken i Malmö.

EBU, som er arrangør av hele Eurovision Song Contest, har ikke svart på VGs spørsmål om hendelsen med den norske delegasjonen, men svarer slik i et generelt skriv som er sendt ut ved flere anledninger:

«Vi beklager at noen delegasjoner til Eurovision Song Contest i Malmö ikke respekterte regler og konkurranseånden, både på stedet og gjennom sine sendinger. Vi snakket med en rekke delegasjoner i løpet av evenementet om flere forhold som vi ble gjort oppmerksomme på».

Les også: Når nordmenn byr på seg sjæl: Trender på Tinder

Les også: Stine tok opp jakten på mannen som voldtok henne som barn (+)

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger