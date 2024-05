Mann tiltalt for å ha knivdrept 60-åring

Drapstiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, skriver VG.

– Han erkjenner straffskyld. Han handlet i utgangspunktet i nødverge, men erkjenner at han gikk for langt med sine forsvarshandlinger, skriver 49-åringens forsvarer Ørjan Eskeland i en SMS til avisen.

Den drepte 60-åringen ble funnet død i en leilighet i Haugesund 14. august i fjor, men ifølge tiltalen skjedde drapet 1. august, to uker før 60-åringen ble funnet.

Datteren til den drepte 60-åringen snakket med faren på telefon hver dag. Da hun ikke lenger fikk tak i ham, ble hun bekymret. Den nå tiltalte utleieren skal imidlertid ha forsikret datteren om det ikke var noen grunn til bekymring.

Hun reiste selv til Haugesund fra Oslo for å undersøke om noe var galt, og da ble mannen funnet drept.

I de første avhørene nektet siktede for å ha noe med saken å gjøre, men har senere innrømmet drapet. Han hevder imidlertid at det ble utløst av en krangel mellom de to.