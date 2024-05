Benedicte Schilbred Fasmer blir ny konsernsjef i Telenor

Det opplyser Telenor i en pressemelding torsdag.

– Jeg føler meg utrolig privilegert som får muligheten til å lede Telenor, som er i en egen klasse når det gjelder lønnsom vekst og kundeopplevelse i den europeiske telekombransjen, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

Schilbred Fasmer kommer fra stillingen som konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank.

– Styret har vært på jakt etter den best kvalifiserte kandidaten til å lede Telenor, og vi er glade for at Benedicte Schilbred Fasmer har takket ja til å gå inn i denne rollen, sier styreleder Jens Petter Olsen.

Schilbred Fasmer har tidligere vært konserndirektør i Fremtind Forsikring og konserndirektør i DNB Bank hvor hun ledet Bedriftsmarked. I tillegg har hun betydelig kapitalmarkedserfaring. Hun har blant annet vært styreleder på Oslo Børs, medlem av representantskapet i Norges Bank og styremedlem i Vipps.

