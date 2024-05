Palestinakomiteen krysser fingrene for norsk anerkjennelse av Palestina

– Jeg håper det blir en anerkjennelse av Palestina, sier leder Line Khateeb i Palestinakomiteen til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har onsdag morgen kalt inn til en pressekonferanse om Midtøsten.

Nøyaktig hva den skal dreie seg om, er ikke kjent. Statsministerens kontor har ikke ønsket å kommentere overfor NTB hva som er tema.

– Om Norge anerkjenner Palestina nå, er det i tråd med det som tidligere har blitt uttalt om at vi vil gjøre det sammen med Spania og Irland, sier Khateeb og fortsetter:

– Utenriksministeren har vært tydelig på at Norge støtter Spanias initiativ om anerkjennelse og har sagt at de ikke vil gjøre det alene.

Flere EU-land varsler anerkjennelse

Den norske pressekonferansen skjer nemlig samme dag som Spanias statsminister Pedro Sánchez har varslet at de vil anerkjenne Palestina som en egen stat og hvilken dato anerkjennelsen skal tre i kraft fra.

Sanchez, som de siste månedene har reist verden rundt for å få flere land til å anerkjenne Palestina, sa på et valgmøte i Catalonia forrige uke at han vil foreslå for nasjonalforsamlingen å anerkjenne Palestina 22. mai, ifølge Euronews.

Norges utenriksminister Eide har tidligere sagt at en norsk anerkjennelse vil skje i samarbeid med flere andre land, og han sa i slutten av april at en anerkjennelse kan komme i løpet av våren.

I april var også Sanchez på friertur til Norge, der han diskuterte Palestina-spørsmålet med statsminister Støre.

Irland, Malta og Slovenia har også kommet med signaler i det siste om at de forbereder seg på å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Lørdag diskuterte Støre anerkjennelse-saken over telefon med sin irske kollega, og de ble enige om å holde tett kontakt i dagene fremover, ifølge Euronews.

– Vil være viktig signal til USA

143 av FNs 193 land har hittil anerkjent Palestina, inkludert Sverige og flere land i Øst-Europa.

– Det er viktig å minne om at vi hittil har vært del av et mindretall i verden som ikke har anerkjent Palestina. Men om vi gjør det, er det et viktig signal til USA, understreker Palestinakomitélederen.

– Dette kan være svar på kravene internt i Arbeiderpartiet og presset fra befolkningen om at Norge må gjøre mer når det kommer til Palestina, sier hun.

Palestinakomiteens leder Line Khateeb, her fra da hun holdt en appell under en demonstrasjon i Oslo i oktober 2023. (Beate Oma Dahle/NTB)

Og dersom Norge anerkjenner Palestina, må også norske bånd og investeringer til Israels okkuperte områder kuttes, mener Khateeb.

– Vi kan ikke gi en stat rett til selvstendighet og samtidig investere i okkupasjonen av den staten, sier hun.

– Skal vi anerkjenne en stat, må vi også legge til rette for at den staten kan eksistere.

Frp kritiske

Frp stiller seg derimot kritisk til en eventuell norsk anerkjennelse av en palestinsk stat.

– Dersom det stemmer, så har regjeringen mistet enhver troverdighet i konflikten i Midtøsten. Norge har lagt Israel for hat og har akseptert narrativene presentert av Hamas, sier forsvars- og utenrikspolitisk talsperson i Frp Christian Tybring-Gjedde til NTB.

– Ved å anerkjenne Palestina løper Barth Eide islamistene i Hamas sitt ærend og viser tydelig at terror mot Israel er legitimt og belønnes med statsdannelse, hevder han.

Dagens ytterliggående høyreregjering i Israel har ikke vist vilje til å forhandle om en fredsavtale med palestinerne. Statsminister Benjamin Netanyahu har også gjort det klart at han motsetter seg opprettelse av en palestinsk stat.

