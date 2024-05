Nordmenn anerkjenner Palestina som stat

Seks av ti nordmenn (58 prosent) at Norge bør anerkjenne Palestina som egen stat. Kun 14 prosent sier nei, mens 28 prosent svarer «vet ikke».

Undersøkelsen ble gjennomført i forrige uke, altså før regjeringen onsdag varslet at Norge skal anerkjenne Palestina som stat 28. mai.

– Lite tyder på at regjeringens beslutning om å anerkjenne staten Palestina er kontroversielt blant folk flest. Tvert imot er det et solid flertall for dette og med bred politisk forankring, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Unntak blant KrF-velgere

I omtrent alle partier mener flertallet av velgerne at Norge bør anerkjenne Palestina. Unntakene er Frp og KrF.

Frp er delt på midten. 35 prosent svarer ja, og like mange svarer nei.

KrF er det eneste partiet med en svak overvekt på nei-siden – 40 prosent svarer nei, mot 35 prosent på ja-siden.

I flere partier er støtten til Palestina som stat på over 80 prosent.

Både blant kvinner og menn og i alle aldersgrupper mener flertallet at Norge bør anerkjenne Palestina.

Nordmenn sympatiserer med palestinere

Nordmenn har mer sympati for palestinere enn israelere i den pågående krigen, viser undersøkelsen. Sympatien for palestinerne har økt det siste halvåret.

47 prosent har mest sympati med palestinerne i krigen som brøt ut 7. oktober. 11 prosent sympatiserer mest med israelerne.

Resten svarer «begge like mye» (13 prosent), «ingen av dem» (17 prosent), eller «vet ikke».

Andelen som sympatiserer mest med palestinerne, har økt med 10 prosentpoeng siden november 2023. Andelen som sympatiserer mest med israelerne, er uendret.

En av ti nordmenn (11 prosent) synes at Israels motangrep står i forhold til Hamas’ angrep på Israel 7. oktober. Dette er samme nivå som i november. Samtidig har andelen som svarer nei økt, fra 52 til 62 prosent.

1050 personer er spurt i perioden 14.–21. mai 2024. Feilmarginene varierer mellom 1,4 og 3,1 prosentpoeng.

