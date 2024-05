Flere hyller anerkjennelsen av Palestina som en gladnyhet

– Dette er en sak vi har jobbet med lenge og et viktig signal til Israel om at Norge ikke godtar okkupasjonen av Vestbredden eller intensjonen om at Gaza skal tømmes for palestinere for å utvide staten Israel, sier Palestinakomiteens leder Line Khateeb.

Hun understreker imidlertid at anerkjennelsen også må få konsekvenser for Norges investeringer i Israels okkupasjon, spesielt gjennom oljefondet.

– Dette må følges opp på flere måter, blant annet ved å stanse all økonomisk støtte til Israels kolonisering og okkupasjon av palestinsk land, gjennom investeringer i det norske oljefondet, sier hun.

Må stanse investeringer

FN har publisert en liste over 112 selskaper som styrker og tjener på okkupasjon av Palestina. Oljefondet har aksjer for 37 milliarder kroner i 33 av disse, påpeker Khateeb.

Palestinakomiteen får støtte av MDG, som sier seg enig i at norske investeringer i okkuperte områder i Palestina må opphøre.

– Regjeringen må trekke alle investeringer og sanksjonere handel med selskaper som opererer på Vestbredden og bidra til å opprette en sjø- og luftbro for sivile ut av Gaza, sier partileder Arild Hermstad (MDG), som understreker at anerkjennelsen av Palestina er en gladnyhet.

Også Venstres leder Guri Melby er glad for at regjeringen anerkjenner Palestina.

– Venstre støtter at regjeringen nå tar skrittet og anerkjenner Palestina som egen stat. Dette er et viktig steg mot en rettferdig fredsløsning i Midtøsten. En fredelig løsning som kan gi varig fred, må være basert på en tostatsløsning, sier hun.

– Ikke et sekund for tidlig

Tidligere Rødt-leder og nå utenrikspolitisk talsperson Bjørnar Moxnes sier også anerkjennelsen ikke kommer et sekund for tidlig.

– Da Rødt fremmet forslag i Stortinget om å anerkjenne Palestina i høst bidro et enormt folkelig press til at det ble fattet et vedtak som dannet grunnlag for anerkjennelse. Når det nå skjer er det veldig bra, og ikke et sekund for tidlig, sier han.

Tidligere Rødt-leder og nå utenrikspolitisk talsperson Bjørnar Moxnes. (Terje Pedersen/NTB)

Videre tar Moxnes til orde for Rødts forslag om å innføre sanksjoner mot Israel.

– Det holder ikke å anerkjenne Palestina om vi samtidig lar Israel utføre et folkemord mot palestinerne, sier han.