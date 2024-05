Vestre vil gjøre det enklere å gi yrkesforbud

Helseministeren vil blant annet at Helsetilsynet skal kunne forby helsepersonell som har mistet autorisasjonen sin, eller som utgjør en fare for pasientene sine, fra å yte helsehjelp. Dersom det ikke etterleves, kan Helsetilsynet gi den aktuelle personen et tvangsmulkt.

– Endringene vi gjør nå, skal styrke pasientsikkerheten, sier Vestre til Aftenposten.

I dag er det mulig for helsepersonell som har mistet autorisasjonen, å fortsette å jobbe i helserelaterte yrker som ikke krever autorisasjon.

Vestres forslag skal for eksempel hindre at en tidligere sykepleier som forgrep seg på pasienter på et sykehus, skal få jobb som pleieassistent på et sykehjem.

Han erkjenner imidlertid at det finnes gråsoner og behandlingstilbud som faller utenfor autorisasjonssystemet og de «vanlige» helsetjenestene som reguleres etter helselovgivningen.

– Lovforslaget vil ikke hindre at helsepersonell som har mistet autorisasjonen, gir alternativ behandling eller bruker titler som ikke krever autorisasjon, sier Vestre.