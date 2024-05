Skolene i Ålesund får ikke heise Pride-flagget

– Skolene skal være for alle elever og det blir arbeidet med inkludering og mangfold hver dag gjennom året. Kommunedirektøren har etter ønske fra flere bestemt at det ikke flagges ved skolene i Ålesund under Pride i år.

Det står det, ifølge Sunnmørsposten, i et brev fra kommunen som gikk ut til rektorene ved alle skolene i Ålesund i starten av mai.

I brevet opplyser kommunalsjef Hildegunn Pedersen også at regnbueflagget vil heises på rådhuset og i sentrum under Pride-feiringen i juni.

Tidligere har det ikke vært noen felles bestemmelse for å heise regnbueflagget på skolene i kommunen. Det har vært opp til hver enkelt skole, og praksisen har dermed variert.

Kommunalsjef Pedersen har så langt ikke hatt anledning til å kommentere saken overfor Sunnmørsposten tirsdag.

