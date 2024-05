Rettssak etter stupeulykke i Oslo starter i dag

I tingretten ble Oslo kommune dømt til å betale Nyland erstatning, men kommunen anket dommen.

Det er tre år siden den daværende kampsportutøveren traff et betongelement under vann med hodet først da han stupte fra brygga ved Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Det førte til at han ble lam fra brystet og ned.

Nyland gikk til sak mot kommunen fordi han mente det var for dårlig skiltet. Tingretten ga ham medhold i at sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige da ulykken skjedde.

– Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann/stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det området var regulert til, nemlig torg, promenade og kai, sto det i dommen fra tingretten.

Nå skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om Oslo kommune skal holdes erstatningsansvarlig for skadene Nyland fikk.

Ifølge NRK varsler kommunen at de vil legge fram nye bevis i ankesaken. Allerede i fjor høst sa kommunen, ifølge kanalen, at den kommer til å nedlegge påstand om frifinnelse i lagmannsretten.

Tidligere i år ble Oslo kommune dømt i lagmannsretten i en annen sak hvor en lege ble skadet etter at han hoppet i sjøen på Sørenga i 2018. Kommunen har anket dommen til Høyesterett.

