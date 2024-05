Økokrim slår alarm om skjulte eiere av norsk eiendom

Flere og flere eiendomsmeklere rapporterer inn til Økokrim om saker der det kan være mistanke om hvitvasking, forteller Økokrim-sjef Pål Lønseth til TV 2.

Økokrim har avdekket organiserte kriminelle miljøer som bruker en rekke mellommenn og stråselskaper for å skjule utbytte fra kriminell aktivitet ved å investere pengene i eiendom.

– Vi vet at det skjer, sier han.

Et underliggende problem er at vi ikke har god nok kontroll på hvem som har eiendom i Norge, ifølge Lønseth.

Stortinget behandler nå en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, der skjult eierskap og utenlandske eiendomskjøp i Norge blant temaene. Lønseth ønsker en betydelig innstramming av lovverket.

– Det aller viktigste er en oversikt over reelle eiere bak selskapsstrukturer, og reelle eiere bak fast eiendom, sier Lønseth.

Han ønsker at tinglysing av eiendom gjøres obligatorisk, og han vil også ha forbud mot såkalte blankoskjøter. Det er et skjøte som er undertegnet av selger, men der feltet for kjøper står tomt. Eieren blir dermed skjult.

– Det er en åpenbar hvitvaskingsrisiko, sier Lønseth.

Han mener også at eiendomsmeglere må få tilgang til offentlige databaser for å gjøre dem bedre i stand til å motvirke hvitvasking.

